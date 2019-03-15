Пятнадцать лет за мыслепреступление. Житель Петербурга приговорен по делу о фантомном теракте

В Петербурге военный суд признал виновным в обучении терроризму гражданина Таджикистана. Год назад ФСБ сообщала о планах Аминджона Ходжаева подорвать объект транспортной инфраструктуры, но подтверждений этому не нашлось.

Дело Ходжаева в течение месяца рассматривал Московский окружной военный суд, заседавший в Ленинградском окружном военном суде. Иностранца признали виновным в преступлении, предусмотренном статьей 205.3 УК («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и приговорили к минимальному наказанию – 15 годам колонии строгого режима.

«Приговор оглашен накануне, 14 марта», – уточнили «Фонтанке» в пресс-службе Московского окружного военсуда.

Подсудимый содержится под стражей с февраля 2018 года. Тогда прекратила обновляться страница Аминджона Ходжаева в Facebook, он размещал объявления о квартирном ремонте.

О том, что выходец из Таджикистана планировал устроить теракт «на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления граждан», ФСБ заявила сразу после его задержания. Но дела о теракте не появилось. Ходжаеву смогли вменить только «теоретическую» часть подготовки.