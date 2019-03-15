США нашли замену венесуэльской нефти в России

На фоне введенных санкций в отношении нефтедобывающего сектора боливарианской республики Россия нарастила свои поставки в Америку.

«Другие производители уже воспользовались проблемами Венесуэлы: поскольку экспорт в США упал после введения санкций, Россия воспользовалась возможностью увеличить поставки со сравнительно скромного показателя до 150 тысяч баррелей в сутки», – сообщается 15 марта в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

Эксперты отмечают, что из-за ограничений венесуэльская компания PDVSA переориентировалась на рынки Китая и Индии, поставляя этим странам около 400 тысяч баррелей в сутки.

Напомним, что 28 января США ввели новые санкции против Венесуэлы. Ограничительные меры распространяются на государственную нефтегазовую компанию PDVSA. Вашингтон блокирует активы корпорации на семь миллиардов долларов. Глава минфина США Стивен Мнучин отметил, что любые покупки венесуэльской нефти могут привести к блокированию счетов покупателей. Президент латиноамериканской страны Николас Мадуро настаивает, что рестрикции в отношении Венесуэлы негативно скажутся на других экспортерах нефти, поэтому он попросил помощи у ОПЕК.