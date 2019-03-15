Зимой в Петербурге пострадали от падения на льду и сосулек более 4 тысяч человек. Травмы оказались серьезными

Смольный огласил данные о пострадавших от гололёда и сосулек петербуржцах. Как выяснилось из ответа комитета по здравоохранению на запрос депутата городского парламента Михаила Амосова, счёт идёт на тысячи.

Как говорится в ответе на запрос, опубликованного 15 марта в соцсетях радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге», в период с 1 декабря 2018 года по 20 февраля 2019 года скорая помощь выезжала по обращениям 4075 горожан, пострадавших из-за гололеда и падения наледи с крыш. Серьезные травмы зафиксировали у 3734 человек, их отправили лечится в стационар.

Отметим, что ранее вице-губернатор Анна Митянина опровергала информацию из соцсетей о возможных 18 жертвах гололёда и падения сосулек.

«Это все выдумки. Зафиксирован один летальный исход — погиб студент фармакадемии из-за падения наледи с крыши. Других смертельных случаев — в результате падения на льду или полученных травм от упавших сосулек — не было», – писал «Доктор Питер». По данным портала, за неделю гололёда в прошлый зимний период в 2017 году в травмы обратилось более 200 человек.