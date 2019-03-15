Однопартийцы Порошенко заявили о якобы готовящемся на него покушении

В СМИ и в социальных сетях появилась информация, что на украинского президента Петра Порошенко готовится покушение во время его визита в Закарпатье. Как 15 марта сообщает Страна.ua. известный активист от "Блока Петра Порошенко" написал в социальных сетях, что на Порошенко готовится покушение и назвал фамилию заказчика убийства.

Заказчиком убийства якобы является депутат Ужгородского горсовета Игорь Волошин, а исполнителем – глава местной общественной организации "Антикоррупция" Александр Броди. Об этом в Facebook активист из Ужгорода Евгений Рахимов.

"Прошу считать мой пост, как официальное сообщением о готовящемся преступлении. Во время визита Порошенко в Закарпатье на него намерены совершить покушение", – написал он.

Свое сообщение Рахимов оставил в официальной группе Ужгорода в Facebook, однако позже оно было удалено – в том числе и со страницы самого Рахимова.

По его словам, убийство Порошенко якобы хотят использовать в целях расшатывания ситуации в регионе, а козлом отпущения должен стать один из местных бизнесменов, которого депутат обманул на деньги. Цена вопроса – $30 тысяч.

Напомним 13 марта Порошенко встретили криками «позор» и «вон» в Чернигове, накануне он отменил поездку на Волынь, где его ждали баннеры с требованиями отставки и обвинениями в воровстве.

Выборы президента Украины запланированы на 31 марта. Порошенко пока третий в рейтингах популярности.