На Большом проспекте «сушат» подвал дома, где провалился пол. Вода лилась из многострадального «Спара»

Подвал жилого дома 69 на Большом проспекте Петроградской стороны после вчерашнего ЧП решено избавить от лишней влаги. Сотрудники управляющей компании подошли к проблеме нетривиально.

Как рассказали «Фонтанке» в районной администрации, 15 марта в доме 69, на первом этаже которого расположен пострадавший при обрушении пола Spar, проводятся плановые сантехнические работы. Сотрудники ответственного за здание Жилкомсервиса №1 Петроградского района откачивают из подвала воду. При этом поток выводят через магазин так, что через лужи и небольшой водопад какое-то время пришлось маневрировать прохожим: вода хлестала на тротуар из-под входной двери. В самом ЖКС на звонки не ответили.

Аварийно укреплять подвальные перекрытия по периметру дома сотрудники компании начали накануне. Жильцы отмечают, что влажности дому добавляет не только скопившаяся там вода, но и тающие сугробы, которые стекают прямо в фундамент через дыру в земле. Сам Spar от происшествия ещё не оправился и закрыт для покупателей, хотя заградительную ленту с двери уже сняли.

Пол в прикассовой зоне Spar на Большом проспекте, 69, провалился в ночь на 14 марта. В дыру рухнули касса и стеллаж с товарами, травмировало сотрудницу. Предварительно версией ЧП называют усталость несущих конструкций, но соседи сверху винят в случившемся затеянный владельцами супермаркета ремонт. На месте провала нашли несогласованную стяжку, повреждений несущих конструкций стен не зафиксировали.