«Украина должна заплатить». Спикер Госдумы России хочет компенсаций от соседней страны за Крым

Председатель Государственной думы ФС РФ Вячеслав Володин призвал обязать Украину компенсировать Крыму потери от нахождения в ее составе. Такое заявление спикер сделал в Крыму, где находится делегация парламентариев на торжествах по случаю 5-летия вхождения полуострова в состав России.

Он подчеркнул, что «Украина обошлась с Крымом очень и очень непорядочно, были нарушены основополагающие права граждан: право на язык, право на образование на своем родном языке, разрушила экономику Крыма и Севастополя, фактически аннексия».

«В этой связи, исходя из прозвучавшего предложения, давайте поручим нашим профильным комитетам совместно с профильными комитетами Госсовета Крыма изучить этот вопрос, проанализировать, посчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет вот той разрушительной политики Украины, которая здесь насаждалась, сколько потерял народ, какие права были нарушены, и через наши парламентские структуры, европейские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет», — отметил Вячеслав Володин. Его слова приводит сайт нижней палаты российского парламента.

После распада СССР Крым оставался в составе Украины до 18 марта 2014 года. В этот день после проведения референдума среди жителей полуострова и при почти абсолютной их поддержке Крым и Севастополь вошли в состав РФ на правах субъектов Федерации.