Правительство рекомендует «Победе» заменить Boeing 737 MAX российскими МС-21

Подкомиссия по оборонно-промышленному комплексу правительства РФ рекомендовала авиакомпании «Победа» рассмотреть покупку российских среднемагистральных самолетов МС-21 вместо Boeing 737 MAX, рассказывают источники газеты «Ведомости» в номере от 15 марта. Пассажирские лайнеры этой модели Boeing потерпели за последние полгода две крупные авиакатастрофы с сотнями жертв.

Правительство пока не разрешило лоукостеру «Победа», дочерней компании «Аэрофлота», купить дополнительные 30 судов Boeing 737 MAX, настаивают сразу три источника: два близких к Объединенной авиастроительной корпорации и третий к «Аэрофлоту».

Запрос о покупке «Победа» сделала еще в прошлом году — в правительственную комиссию по импортозамещению. В запросе говорилось, по данным источников газеты, о возможности купить сразу 50 Boeing 737 MAX. Комиссия одобрила первые 20 судов, и авиакомпания уже успела подписать лизинговый контракт с поставкой в 2019–2021 годах. Еще 30 должны были бы поступать в парк «Победы» с 2022 года.

Однако подкомиссия по ОПК сделала свое предложение о покупке МС-21 вместо Boeing.

«Вопрос о закупке "Победой" 30 Boeing в 2022 году на правкомиссию по импортозамещению пока даже не выносился. Он стоит на повестке дня», — цитирует газета представителя отвечающего за работу комиссии вице-премьера Юрия Борисова. При этом представитель уверяет, что предложение купить МС-21 связано вовсе не с авиакатастрофами, а с целью «совместить инвестпрограммы госкомпаний с планами российских производителей».

До сих пор вопрос о покупке российских судов «Победой» еще никогда не поднимался. Обкаткой новой российской авиатехники занимается сам «Аэрофлот», уже заказавший 50 МС-21. У «Победы» в парке сейчас 24 самолета Boeing 737 NG, еще шесть должны появиться до этого лета. С учетом разрешенных правительством 20 Boeing 737 Мах парк «Победы» должен был к концу 2021 года достичь 50 судов.

Объединенная авиастроительная корпорация еще не начала серийное производство российских среднемагистральных МС-21 и только строит планы выпустить за два года 30 лайнеров.

Полеты Boeing 737 MAX сейчас запрещены в небе над Россией, как и практически по всему миру. Boeing 737 MAX 8 компании Ethiopian Airlines разбился недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. Среди 157 погибших — трое россиян. Перед трагедией пилоты жаловались на неполадки с управлением полетом. В октябре прошлого года потерпел крушение лайнер той же модели индонезийской Lion Air. Погибли 189 человек.