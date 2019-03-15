Глава немецкого МИДа: Российские ракеты «Авангард» – уже не научная фантастика

Министр иностранных дел Германии заявил, что развитие таких технологий, как сверхзвуковые ракеты, не оставляет равнодушными. Он настаивает на необходимости контроля за новейшими вооружениями.

«Мы при этом не говорим о научной фантастике. Это показывает заявление российской стороны о том, что системы «Авангард» будут поставлены на вооружение уже в этом году», – цитирует 15 марта Хайко Мааса издание Handelsblatt.

По его словам, действия Россия в связи с разрывом ракетного договора с США вызывают беспокойство в Европе. Министр уверен, что российские разработки будут способствовать гонке вооружений.

При этом глава немецкого внешнеполитического ведомства заявил о необходимости контроля над новыми системами оружия. «Новое оружие может изменить войну в будущем. Традиционного контроля над вооружениями недостаточно», – заверил Маас.

Напомним, что президент Владимир Путин представил «Авангард» в марте 2018 года в послании Федеральному собранию. Президент заявлял, что крылатый боевой блок комплекса «надежно управляется» и способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука. Испытания «Авангарда» в присутствии президента и по его приказу прошли 26 декабря. Его провели Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) из позиционного района Домбаровский (Оренбургская область) по условной цели на полигоне Кура (Камчатский край). Боевой блок разогнался до скорости выше 27 махов, отметили российские военные.