В МАИ создали первый в мире дрон-перехватчик. Беспилотник вооружили автоматическим карабином

Московский авиационный институт по заказу концерна ВКО "Алмаз-Антей" создал дрон-перехватчик с автоматическим карабином, предназначенным для прицельной стрельбы по летающим объектам, сообщает 15 марта сайт МАИ. В институте отметили, что "проект не имеет аналогов в мире".

Дрон-перехватчик – это 23-килограммовый аппарат с трехметровым крылом. Он вооружен автоматическим карабином 12-го калибра, способен провести в воздухе до 40 минут и производить прицельную стрельбу по летающим объектам, сохраняя при этом полную управляемость.

"У нас была задача поднять в небо аппарат с оружием, обеспечив максимальную стабильность его работы и высокую точность поражения цели. Схема "утка" позволила сосредоточить приложение сил от стрельбы близко к центру масс беспилотного летательного аппарата. Для старта ему не требуется взлетно-посадочная полоса или катапульта — аппарат может взлетать с любой поверхности без дополнительной подготовки", – рассказал руководитель студенческого конструкторского бюро МАИ Игорь Трифонов.

По словам разработчиков, дрон-перехватчик сочетает преимущества самолёта и коптера. Управляет им оператор, получающий данные от бортовых телекамер обнаружения, наведения и прицеливания. Стрельбовый комплекс реализован на базе гладкоствольного карабина «Вепрь 12 Молот» 12-го калибра с электронным спуском и коробчатым магазином на 10 патронов. Аппарат делает выстрелы в автоматическом режиме, продолжая лететь с заданным курсом, а если цель не поражена, то можно продолжать движение за объектом без дополнительной корректировки курса.

"Разработка прошла полный цикл испытаний, включая оценку управляемости и точности стрельбы, и передана заказчику", — сообщил Трифонов.