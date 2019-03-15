«Свидетелей Иеговы» в Финляндии снова заставят служить

Адепты запрещённой в РФ религиозной организации «Свидетели Иеговы» в Финляндии лишаются права освобождения от любой воинской службы, включая альтернативную. Закон утратил силу, что подтвердил 15 марта президент республики, сообщили в пресс-службе правительства.

С 1 апреля 2019 года приверженцы «Свидетелей Иеговы» не смогут ходатайствовать об освобождении. На ранее выданные «белые билеты» это не влияет.

Закон действует с 1987 года и позволяет «Свидетелям Иеговы» отказываться от военной и даже гражданской службы.

Ранее сообщалось, что большую часть российских просителей убежища в Финляндии составляют именно члены этой религиозной организации.

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