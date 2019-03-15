Министр труда РФ назвал объем средств для увеличения числа получающих детские пособия семей

Объем средств, необходимых для реализации поручения президента России Владимира Путина по увеличению планки доходов семей, до достижения которой при рождении первого и второго детей назначаются пособия, составит 16–18 млрд рублей в год. Об этом 15 марта заявил глава Минтруда России Максим Топилин.

«Нам нужно будет еще на следующий год запланировать дополнительные средства в федеральном бюджете, потому что это исключительно федеральные деньги. Мы оцениваем, что эта программа должна увеличиться где-то на 16–18 млрд рублей в год», – сказал он.

Топилин уточнил, что законопроект уже согласован с Минфином и в ближайшее время будет внесен в правительство. Запуск самой программы планируется на январь 2020 года, чтобы регионы успели провести подготовительные работы.

«Сейчас мы законопроект согласовали с Министерством финансов, и я думаю, что на следующей неделе мы уже внесем его в правительство. Соответственно, так как эта программа начнет действовать с 1 января 2020 года, у нас есть еще на это время. Но я предполагаю, что мы в весеннюю сессию этот законопроект уже в Думе примем, чтобы была у регионов возможность подготовиться, потому что это тоже требует определенной подготовительной работы», – добавил Топилин.