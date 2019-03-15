«Группа ЛСР» открыла продажи в двух новых домах ЖК «Ручьи»

ПАО «Группа ЛСР»

В жилом комплексе «Ручьи», который» «Группа ЛСР» строит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга», началась продажа квартир в домах №№11 и 12. Каждый корпус рассчитан на 72 квартиры – одно- и трехкомнатных – площадью от 43 до 73 кв. м. Стоимость квадратного метра начинается от 80,5 тыс. рублей.

Оба дома, общая площадь которых 9,4 тыс. кв. м (жилая – чуть более 6 тыс. кв. м), расположены вблизи Ручьевской дороги. Фасады 13-этажных зданий с одной стороны обращены на благоустроенный внутренний двор, где появится площадка для отдыха взрослых и детей, с другой – на спортивны центр, в котором могут заниматься жители всего комплекса. Каждый корпус достаточно компактный: в них предусмотрено небольшое количество квартир на этаже и удобные колясочные, а на первых этажах появятся магазины и кафе. Будущие жители домов, сдача которых планируется в июле 2021 года, получат свои квартиры с уже готовой отделкой, а значит – останется лишь въехать и расставить мебель.

«Ручьи» – это 18 жилых домов высотой не более 13 этажей каждый. Умеренная этажность и небольшое количество квартир сделают проживание жителей комплекса социально комфортным. Комплекс удобно расположен внутри КАД, благодаря чему легко выехать в другие районы Петербурга. Понадобится не больше 10 минут, чтобы дойти до ж/д станции «Ручьи», откуда можно отправиться за город и насладиться отдыхом на свежем воздухе или поехать в центр. Также пешеходы оценят близкое расположение к комплексу станции метро «Академическая» – всего в 5-10 минутах езды на транспорте.

Внутренняя территория комплекса будет озеленена: во дворах высадят деревья, кустарники и газоны. Здесь появятся прогулочные дорожки, яркие детские и спортивные площадки. Для маленьких жителей в «Ручьях» запланировано строительство школы и детского сада. Кроме того, в непосредственной близости от комплекса городскими властями предусмотрено строительство еще одного дошкольного образовательного учреждения.

Напоминаем, что в марте «Группа ЛСР» значительно увеличивает. В планах компании – старт продаж в 10 новых домах. С начала месяца покупателям уже стали доступны квартиры в новых корпусах комплексов «Шуваловский», «Цивилизация», «Новая Охта» и «Ручьи».

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

ЖК «Ручьи» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://lsr-spb.ru/

ЖК "Шуваловский" – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/shuvalovskiy/documents/

ЖК «Цивилизация» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsivilizatsiya/documents/

ЖК «Новая Охта» – застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/novaya-okhta/documents/