Эксперимент с уменьшенными дорожными знаками обернулся для ЦОДД Москвы штрафом в 200 тысяч рублей

Пилотный проект по применению дорожных знаков уменьшенного размера в Москве вызвала судебный спор между ГИБДД и столичными властями. Госавтоинспекторы, а вслед за ними и суд, посчитали несколько модернизированных знаков небезопасными, и московский Центр организации дорожного движения получил крупный штраф.

ЦОДД Москвы и экспертный центр Probok.net предложили использовать дорожные знаки меньшего размера еще в 2015 году. По мнению авторов инициативы, обилие слишком крупных знаков на улицах портит городской облик. Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Москве и Петербургу провести эксперимент, установив уменьшенные дорожные знаки на некоторых улицах. В феврале 2017 года пилотный проект запустили в Москве, а в конце августа – в Петербурге. И в целом у водителей нововведение нареканий не вызвало.

С 1 ноября 2017 года Росстандарт закрепил право городов применять в пилотном режиме дорожные знаки меньшего размера, введя предварительный национальный стандарт (ПНСТ). В его рамках в 2018 году московский ЦОДД установил на пересечении Анадырского проезда и Минусинской улицы знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» размером 500x500 мм. Однако ГИБДД усмотрела в этом нарушения национальных ГОСТов: размер знака «Уступи дорогу» в этих дорожных условиях должен составлять 900x900 мм, а «Пешеходный переход» – 700x700 мм.

В ГИБДД посчитали новые знаки нарушением ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности движения при содержании дорог), сообщает 15 марта «КоммерсантЪ». https://www.kommersant.ru/doc/3909887 В феврале 2019 года дело направили в суд. Инспекторы ДПС отмечали, что еще в 2017 году в переписке с ЦОДД ведомство настаивало, что эти два знака должны сохранить стандартный размер, иначе возникнет угроза безопасности движения. К тому же, утверждают в полиции, на других экспериментальных улицах до установки уменьшенных знаков аварий не было, а с февраля 2017-го по апрель 2018 года семь раз сбивали пешеходов, двое из которых погибли.

В свою очередь, в ЦОДД отмечают, что ПНСТ допускает расхождение своих положений с существующими практиками и разрешает применять модернизированные знаки без согласования с ГИБДД, а также что знак на Анадырском проезде «хорошо просматривается» и не угрожает безопасности пешеходов, поскольку в этом месте установлен «лежачий полицейский» и машины едут медленно.

Глава Probok.net и проектного технического комитета «Удобная дорога», а также соавтор ПНТС Александр Шумский заявил, что испытания новых знаков не привели к росту числа ДТП в городах, а вот «качество городской среды» улучшили. В подтверждение он привел письма от властей Калининградской области, Петербурга и Краснодара. Доцент кафедры «Организация и безопасность дорожного движения» МАДИ Андрей Воробьев подтвердил, что экспертиза модернизированных знаков показала, что применять их на улицах с ограничением скорости 60 км/ч, где не более двух полос в каждую сторону, безопасно.

Тем не менее судья встала на сторону ГИБДД и вынесла постановление о том, что ЦОДД должен заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Организация намерена обжаловать штраф.

«Мы уверены в своей правоте, – заявили в ЦОДД. – Не было зафиксировано ни одно ДТП из-за уменьшенного типоразмера знаков. Кроме того, это давно принятый стандарт в европейских мегаполисах, сопоставимых с Москвой».