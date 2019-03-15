Банк Финляндии прогнозирует замедление роста российской экономики

Рост экономики России, который набрал обороты в 2018 году, в 2019-м замедлится и в ближайшие годы будет на уровне 1,5%. Такой прогноз опубликовал 15 марта Банк Финляндии.

«Повышение налога на добавленную стоимость и умеренное повышение уровня инфляции препятствуют росту потребления домохозяйств. Более того, нет никаких признаков восстановления инвестиций в основной капитал по всем направлениям, а это означает, что чистый экспорт будет оставаться важной движущей силой роста в 2019 году», – заключили финские экономисты.

Немного ускорить темпы экономического роста должен запуск масштабных государственных инвестиционных проектов в 2020 и 2021 годах, отметили в Банке Финляндии.

Банк России 1 марта заявил, что годовые темпы роста ВВП в первом квартале 2019 года замедлятся до 1–1,5%.