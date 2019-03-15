«Хочу летать». Юный да Винчи приземлился почти целым после прыжка с 9-го этажа

В Петербурге врачи готовы экспонировать 17-летнего петербуржца, получившего некритичные травмы после полета с девятого этажа. Секрет успеха может крыться в неизвестном веществе, найденном в крови.

Как стало известно «Фонтанке» 15 марта, накануне вечером в городскую больницу №3 доставили молодого человека с переломом таза и небольшой раной на предплечье. Его сопровождала ровесница, которая представила пострадавшего юным Леонардо да Винчи. Молодой человек весь вчерашний день мыслил масштабно, периодически принюхваясь к какому-то порошку, а созрев, поднялся на девятый этаж жилого дома на улице Ольги Форш и со словами «хочу летать» сиганул вниз.

Полет и приземление можно назвать успешными. Голова парня уцелела. Медики не нашли даже следов сотрясения мозга. Они переживают, что после выписки охота летать молодого человека не оставит, а в доме на Ольги Форш, где он и живет, – пятнадцать этажей. В следующий раз может не повезти.