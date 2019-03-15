Строители подлодок с «Адмиралтейских верфей» обещают удвоить выпуск гражданских судов

Петербургские «Адмиралтейские верфи» за год собираются увеличить долю судов гражданского назначения в своем портфеле заказов с 20% до 40%. Об этом 15 марта сообщила пресс-служба судостроительного предприятия, которое в основном специализируется на постройке подводных лодок.

Утвержденный на 2019 год производственный план предполагает удвоение доли гражданского судостроения благодаря модернизации производственных мощностей, которая происходит прямо сейчас, уверяют на верфи.

АО «Адмиралтейские верфи», принадлежащее государству через Объединенную судостроительную корпорацию, хотело бы, как говорят в компании, с помощью увеличения производства гражданских судов конкурировать на международном рынке.

Сейчас на верфи строятся ледостойкая платформа «Северный полюс» для Росгидромета и серия рыболовных супертраулеров для ООО «Русская рыбопромышленная компания».

Что касается военной продукции, в этом году должны начаться ходовые испытания подводной лодки «Кронштадт» проекта 677, рассказывают на предприятии.

Строительство подлодок «Адмиралтейскими верфями» фигурирует в скандале с задержанием бывшего главного инженера компании Владимира Байкова, а ранее и замглавного инженера Глеба Емельченкова. Следствие считает, что Байков и Емельченко получили выгоду от завышения стоимости контракта на создание модели подлодки проекта 677 «Лада».