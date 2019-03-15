Трансляция теракта в Новой Зеландии попадает под блокировку «ВКонтакте»

Российская социальная сеть может присоединиться к Facebook, Twitter и YouTube, которые ограничили доступ к аккаунту стрелка и всем копиям ролика атаки на мечети в новозеландском городе Крайстчерч.

«ВКонтакте» выступает против призывов к экстремизму и жестокости. Мы удаляем ролики со сценами насилия и блокируем сообщества и личные страницы, которые целенаправленно их распространяют, — как в рамках собственного мониторинга, так и после рассмотрения жалоб», – рассказали «Фонтанке» 15 марта в пресс-службе социальной сети.

Например, ранее удалялись группы, связанные с керченским стрелком. При этом отмечается, что контент, который «используется мировыми СМИ для информирования о происшествии», под блокировку не попадет.

Основной подозреваемые в теракте в Новой Зеландии – 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант. Во время нападения он надел на себя камеру GoPro, ведя прямую трансляцию в Facebook и Instagram. О предстоящем стриме он предупредил пользователей 8chan. Перед нападением он также произнёс: «Помните, подписывайтесь на Pewdiepie». Шведский видеоблогер, который ранее был втянут в скандал из-за антисемитской шутки, открестился от связей с Таррантом.

После этого нападавший вышел из своего бежевого минивэна и направился к мечети Аль-Нур. На видео он открыто показывает свой арсенал: оружие, боеприпасы и канистры с бензином. Первое убийство он совершил в дверях религиозного сооружения. Внутри он начал стрелять без разбора. После этого австралиец сделал пару выстрелов по машинам снаружи.

Напомним, что стрельба произошла в двух центральных мечетях города Крайстчерч — Аль-Нур и Линвуд Масджид. Звуки выстрелов, по словам очевидцев, слышались на протяжении 10–15 минут. Известно, что в одной из мечетей в момент происшествия находилось около 300 человек. Россиян среди них нет. Число жертв теракта выросло до 49. Полиция сообщила, что задержала четырех подозреваемых — трех мужчин и женщину. По данным издания New Zealand Herald, огонь открыл 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант.