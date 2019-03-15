«Какая баня? До свидания!» У функционера «Единой России» в Кронштадте сгорел источник силы

Петербургские пожарные были вызваны на берег Финского залива. По адресу расположен федеральный памятник «Крепость Кронштадт», но спасать пришлось неучтенную кадастром баню.

Как стало известно «Фонтанке», сообщение об охваченной огнем деревянной постройке на улице Восстания, 7, поступило в районное МЧС днем 14 марта. На тушение ушло полтора часа. Жертв и пострадавших нет. На присланных читателем фотографиях видно, что пожар не пощадил внутреннего убранства затрапезной внешне баньки.

По данным нашего издания, сгоревшее помещение размером с трехкомнатную квартиру (площадь 60 кв. метров) принадлежит ИП Дамаскину. Предприниматель совмещает свою деятельность с руководством исполкомом кронштадтского отделения партии «Единая Россия» и помощью депутату петербургского Заксобрания Александру Ходоску.

На звонок «Фонтанки» Деонис Зиновьевич 15 марта ответил, но сочувствие отверг. «Какая баня? До свидания!» – отрезал он себя от дальнейших вопросов.

Земельный участок в 19,3 тыс. квадратных метров и три здания общей площадью 9,2 тыс «квадратов» были переданы ИП Дамаскину в 2014 году. «Казарма оборонительная 5-я северная» и «Полубашня 2-я северная» входят в ансамбль «Крепость Кронштадт» и в совокупности представляют собой памятник архитектуры XVIII–XIX веков.

Деонису Дамаскину объект наследия был доверен для сохранности и содержания. По данным «Фонтанки», отдельно в договоре прописано — владеть, пользоваться и распоряжаться вверенным нельзя.

В ноябре 2018 года кронштадтская прокуратура уже проявляла интерес к обосновавшемуся в крепостных стенах такси. Если верить сервисам Google.Maps и «Яндекс.Карты», уже с десяток лет с частным перевозчиком соседствует автомастерская. Кстати, отзывы о ней неплохие — робот фиксирует оценку 4,9 из 5 возможных баллов.