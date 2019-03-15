Происшествия
«Какая баня? До свидания!» У функционера «Единой России» в Кронштадте сгорел источник силы
Петербургские пожарные были вызваны на берег Финского залива. По адресу расположен федеральный памятник «Крепость Кронштадт», но спасать пришлось неучтенную кадастром баню.
Как стало известно «Фонтанке», сообщение об охваченной огнем деревянной постройке на улице Восстания, 7, поступило в районное МЧС днем 14 марта. На тушение ушло полтора часа. Жертв и пострадавших нет. На присланных читателем фотографиях видно, что пожар не пощадил внутреннего убранства затрапезной внешне баньки.
По данным нашего издания, сгоревшее помещение размером с трехкомнатную квартиру (площадь 60 кв. метров) принадлежит ИП Дамаскину. Предприниматель совмещает свою деятельность с руководством исполкомом кронштадтского отделения партии «Единая Россия» и помощью депутату петербургского Заксобрания Александру Ходоску.
На звонок «Фонтанки» Деонис Зиновьевич 15 марта ответил, но сочувствие отверг. «Какая баня? До свидания!» – отрезал он себя от дальнейших вопросов.
Земельный участок в 19,3 тыс. квадратных метров и три здания общей площадью 9,2 тыс «квадратов» были переданы ИП Дамаскину в 2014 году. «Казарма оборонительная 5-я северная» и «Полубашня 2-я северная» входят в ансамбль «Крепость Кронштадт» и в совокупности представляют собой памятник архитектуры XVIII–XIX веков.
Деонису Дамаскину объект наследия был доверен для сохранности и содержания. По данным «Фонтанки», отдельно в договоре прописано — владеть, пользоваться и распоряжаться вверенным нельзя.
В ноябре 2018 года кронштадтская прокуратура уже проявляла интерес к обосновавшемуся в крепостных стенах такси. Если верить сервисам Google.Maps и «Яндекс.Карты», уже с десяток лет с частным перевозчиком соседствует автомастерская. Кстати, отзывы о ней неплохие — робот фиксирует оценку 4,9 из 5 возможных баллов.
Наши партнёры
Lentainform
24СМИ. Агрегатор
«Группа ЛСР» открыла продажи в двух новых домах ЖК «Ручьи»
В жилом комплексе «Ручьи», который» «Группа ЛСР» строит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга», началась продажа квартир в домах №№11 и 12. Каждый корпус рассчитан на 72 квартиры – одно- и трехкомнатных – площадью от 43 до 73 кв. м. Стоимость квадратного метра начинается от 80,5 тыс. рублей.
Setl Group возвел монолитный каркас ЖК «Философия на Московской»
Холдинг Setl Group завершил возведение монолитного каркаса жилого комплекса высокого комфорт-класса «Философия на Московской», который строится неподалеку от площади Победы. На уровень последнего, 12-го этажа, вышли все три дома в составе проекта.
«Петербургская Недвижимость» открыла два новых представительства в Московском районе
Новые представительства компании «Петербургская Недвижимость» открылись на территории двух строящихся объектов Setl City – «Статус у парка Победы» на Кузнецовской улице и «Зеленый квартал» на Пулковском шоссе.
В понедельник, 18 марта, компания «Петербургская Недвижимость» открывает продажи квартир в новой очереди жилого эко-комплекса «Триумф Парк» в Московском районе Санкт-Петербурга. Компания выступает эксклюзивным брокером проекта.
Единственный в этом сезоне концерт Ефима Бронфмана в России
21 марта в Большом зале Петербургской филармонии выступит всемирно известный пианист, шестикратный номинант и лауреат премии Grammy Ефим Бронфман (6+).
АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает работы по строительству «Дома на Космонавтов» в Московском районе Санкт-Петербурга в соответствии с графиком.
На строительной площадке финского городка «Юттери», который возводится застройщиком «Ленстройтрест» в Колпинском районе Санкт-Петербурга, завершается устройство монолитного каркаса здания детского сада.
В RIVIERE NOIRE начались продажи коммерции высокого класса
«Группа ЛСР» вывела в продажу встроенные коммерческие помещения в проекте бизнес-класса RIVIERE NOIRE, который возводится на границе Петроградского и Приморского районов Санкт-Петербурга.
В проекте «Территория» компании «Лидер Групп» действует программа субсидированной ипотеки
Во всех домах жилого комплекса «Территория» действует программа субсидированной ипотеки, разработанная девелопером совместно со Сбербанком.
До 31 марта на квартиры на верхних этажах жилого проекта «ARTквартал.Аквилон» в Адмиралтейском районе действую скидки до 20%*.