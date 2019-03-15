На «Газпром-арене» ждут другой гимн. «Зениту» надо не проходить «Вильярреал», а обыгрывать «Спартак»

«Зенит» завершил выступление в Лиге Европы последним из российских клубов, но только наш оптимизм запрещает использовать наречие «беспомощно» при описании вылета от не самого грозного «Вильярреала». Отдел спорта «Фонтанки» подводит итог европейской кампании «Зенита» Сергея Семака.

фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Ценители футбольной статистики не оставили без внимания грустный факт: поражение от испанцев стало пятым в этом розыгрыше Лиги Европы. В целом «Зенит» ни разу не выиграл на выезде: лучшим результатом стали ничьи с «Копенгагеном» и «Бордо».

Напомним, что эта кампания вообще началась с разгрома в Минске – 0:4. Любопытно, что в игре против «Динамо» и матче против «Вильярреала» много общего. Та встреча в первом отборочном раунде была своеобразным смотром кадрового резерва, и из того поражения были сделаны определенные выводы. Встреча с «Динамо» стала последней для Юрия Лодыгина в «Зените», Эмилиано Ригони отправился в аренду в Бергамо, а Матиас Краневиттер окончательно прописался на скамейке запасных.

Перед игрой в пригороде Валенсии Семак на пресс-конференции прямым текстом сказал: «Держим в уме следующую игру, учитывая плотность календаря и перелеты». Эта фраза означала одно: изначально было понятно, что в Испании шансы выйти на поле получат футболисты условного резерва, а основные мысли – о воскресной игре со «Спартаком». Сказано-сделано: в старте появились Эрнани, Магомед Оздоев и Олег Шатов. Артем Дзюба не был даже включен в заявку на игру, Далер Кузяев остался в запасе.

Главный печальный итог встречи в Вильярреале даже не результат, а вынужденные замены: досрочно поле покинули Вильмар Барриос и Андрей Лунев. Остается надеяться, что игрокам хватит времени на восстановление, хотя матч со «Спартаком» уже в воскресенье. К слову, плотность календаря такова, что «Зенит» отправился из Испании сразу в Москву, без заезда в Петербург.

Понятно, что футбольная тональность утра пятницы — минор, и в этом миноре хочется отметить две проблемы этого «Зенита»: системную и индивидуальную.

Как подсчитали расстроенные болельщики, в тренерском штабе «Зенита» работают 12 человек – больше, чем футболистов в стартовом составе. Тем не менее петербургская команда продолжает пропускать предсказуемые голы. Особняком стоит декабрьский матч против «Рубина». Тогда перед матчем на предматчевой пресс-конференции колумнист «Фонтанки» Александр Дорский прямым текстом спросил Семака: «Что вы планируете делать с угловыми команды Бердыева?» Семак ушел от ответа, а «Зенит» на следующий день пропустил с первого же углового. «Вильярреал» забил два одинаковых гола что в первом матче, что во втором: в Петербурге Жерар Морено замкнул фланговую подачу Пабло Форнальса, в Испании Морено вырезал передачу точно в голову Карлосу Бакка. То же с первым голом хозяев в Испании: потеря «Зенита» на последний трети поля, «Вильярреал» в три паса (!) доставил мяч до Морено, который убрал его под левую и пробил в дальний угол. То, что Морено будет убирать мяч под левую, было известно еще в тот момент, когда жеребьевка свела клубы вместе в 1/8 Лиги Европы.

К слову, гол Морено очень характерный: «Зенит» продолжает пропускать контратаки. Такое ощущение, что стремительный вертикальный выход соперника каждый раз становится в диковинку: вспомните первый гол, который забил ЦСКА после потери Клаудио Маркизио.

Отдельных слов заслуживает игра Ярослава Ракицкого: защитник с Донбасса переходил в рамках точечного усиления трудового коллектива. Нет смысла спорить: Ракицкий — футболист заслуженный. Но, как говорилось в фильме «Человек-паук», с большой властью приходит большая ответственность. Морено в двух матчах дважды оставил Ярослава не у дел: в Петербурге спокойно выиграл воздух (Ракицкий даже не прыгнул), в Испании просто раскачал защитника на входе – бил Морено беспрепятственно.

Любопытно, что даже в этой печали есть светлые пятна: три раза за два матча один на один выходил Сердар Азмун. Оставим за скобками, что все три иранец не реализовал по-разному. Важно другое: выходы эти системные и явно отрабатываются на тренировках.

После матча в Испании Семак сказал важные слова: «Для команды нашего уровня не хватило немного удачи». Второй раз главный тренер «Зенита» акцентирует внимание на уровне нынешней сборки петербургского клуба. Напомним, еще в августе, после поражения от «Мольде» в Норвегии, Семак впервые озвучил тезис о том, что «Зенит» – средняя команда по европейским меркам. Очевидным образом, даже трансферы Барриоса, Ракицкого и Азмуна не изменили отношения Семака к трудовому коллективу, и это, на наш вкус, справедливая оценка.

«Зенит» третий год играет в Лиге Европы и заканчивает свое выступление примерно на одной и той же стадии: Мирча Луческу не смог пройти «Андерлехт» в 1/16, Роберто Манчини дошел до той же 1/8. Во многом эта стабильность — говорящая характеристика, вылет на этой стадии — не стечение обстоятельств. И понятно, что новые руководители «Зенита» – от Александра Медведева до того же Семака — хотят слышать на «Газпром-арене» совсем другой гимн, авторства Генделя. А для этого надо не проходить «Вильярреал», а обыгрывать «Спартак» в воскресенье.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"