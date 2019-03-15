Петербург «побил» Москву в квартирном шоппинге

По итогам первых двух месяцев 2019 года петербургские строители заключили более 15 тысяч договоров долевого участия, 15 марта пишет со ссылкой на данные Росреестра портал NSP. В Москве за январь-март подписали всего 10 377 ДДУ.

Рекордный всплеск продаж жилья в новостройках, на 17% выше, чем в 2017 году, не окончился с наступлением января. В преддверии перехода рынка жилого строительства на проектное финансирование в Петербурге в январе покупатели заключили 6701 договор долевого участия, в феврале — 8480 (против 5792 и 6444 ДДУ за первые два месяца 2017 года).

Московские строители отстали от петербургских коллег более чем на 30%, продав 5394 «долевки» за первый месяц 2019 года и 4983 — за второй.

Напомним, по итогам 2018 года, в Северной столице строители реализовали 89,3 тысячи договоров долевого участия, превысив показатель 2017 года, 62,9 тысячи, на 42%. Более половины всех сделок на первичном и 49% на вторичном рынках петербуржцы заключали с использованием ипотеки. За счет снижения ставок до исторического минимума — ниже 10% — значительно вырос спрос на покупку в кредит недвижимости комфорт-класса.