Дамы с собачками. Петербургские депутаты хотят регламентировать посещения кафе с животными

Законодательную инициативу о введении единых правил посещения продуктовых магазинов, кафе и ресторанов с животными разработали петербургские парламентарии. Документ поддержали на заседании комитета по законодательству 15 марта.

Депутаты Денис Четырбок и Сергей Никешин предлагают внести правки в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Согласно тексту документа, правительство России должно разработать единые для всей страны правила, по которым люди смогут приходить в гипермаркеты и различные заведения общепита со своими домашними животными.

«На практике сложилась ситуация, когда люди, у которых есть домашние питомцы, не расстаются с ними даже при посещении кафе, ресторанов и продуктовых магазинов. Владельцы берут своих любимых питомцев на руки или в корзину и таким образом ходят по заведениям. Противники подобного поведения, которых также можно понять, считают, что не всякий четвероногий друг воспитан, он банально может наделать лужу. Кроме того, есть много аллергиков, у которых соседство в очереди с животным вызывает очередной приступ», – рассказал Денис Четырбок. При этом он подчеркнул, что не предлагает запретить визиты дам с собачками в кафе, а лишь хочет регламентировать их.

Проект федерального закона предстоит рассмотреть на пленарном заседании, в случае его принятия документ отправят в Государственную думу.