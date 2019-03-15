На «Торфяновке» поймали наркокурьера. Тайник обнаружил Лорд Ли Грей

Почти полкило растительного наркотика попытался вывезти из России в Финляндию мужчина с двойным гражданством.

Как сообщили 15 марта в пресс-службе Выборгской таможни, сверток с неустановленным веществом зеленого цвета и характерным запахом на МАПП «Торфяновка» помог обнаружить четвероногий таможенник — лабрадор-ретривер по кличке Лорд Ли Грей.

После того как собака отреагировала на наличие запрещённых веществ в автомобиле, машину отправили на рентген. Контрабандный груз, как показал инспекционно-досмотровый комплекс, был спрятан в специально оборудованном тайнике в багажном отделении.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество весом 430 граммов – наркотик растительного происхождения.

За контрабанду наркотиков в отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 229.1 УК РФ.