УФСИН: «Ради веселых петербуржцев, готовых идти в тюрьму, хоть станцуем»

Двести петербуржцев и чиновники Смольного с коллегами из правительства Ленобласти впервые собрались в новых Крестах. Им доказывают, что в колониях и тюрьмах работать приятно. Повод – в региональном ведомстве не хватает тысячи надзирателей. Довод – премьер-министр Дмитрий Медведев прилично поднял зарплаты.

По информации «Фонтанки», 15 марта к 11 часам в новые Кресты на служебных автобусах привезли 200 петербуржцев, захотевших работать в пенитенциарной системе региона. Туда же приехали чиновники комитетов по труду и занятости правительств Петербурга и Ленинградской области. Одновременно на железнодорожной станции Колпино волонтеры продолжают раздавать рекламные буклеты от Федеральной службы исполнения наказаний.

По данным нашего издания, в самом большом следственном изоляторе Европы их встретили представители всех тюрем и колоний города и области. Сотрудники пытаются доказать, что работать у них так же интересно, как и в других силовых ведомствах.

Насколько известно «Фонтанке», в УФСИН по Петербургу и Ленобласти катастрофический кадровый голод. Управлению не хватает тысячи сотрудников, а кривая популярности этой службы не растет. К тому же зарплата до недавнего времени была самая низкая из всех правоохранительных структур.

Руководство УФСИН аккумулировало все доводы, чтобы мотивировать петербуржцев. Главным тезисом является февральское постановление премьер-министра Медведева о повышении им зарплаты на 65%, которая подтянулась до начальных 42 тысяч.

– Мы готовы на экспресс-оформление документов желающих. Вот «Тайфун» для них проводит показательные выступления. Ради новобранцев готовы на все что угодно. Хоть станцуем, – пообещали «Фонтанке» в кадрах УФСИН.

Заметим, что в старых Крестах рядом с кабинетом начальника висела табличка с изречением Петра Первого: «Тюрьма – есть ремесло окаянное, и для скорбного дела сего нужны люди смелые, добрые и веселые».