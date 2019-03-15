Рабочий в Кронштадте погиб при ремонте будущего цеха ЦКБ «Рубин». У него были шансы выжить, если бы не плохая связь

Рабочий, погибший в Кронштадте при обрушении стены, проводил ремонт в здании Центрального конструкторского бюро морской техники «Рубин». Эту информацию 15 марта «Фонтанке» подтвердили в пресс-службе ЦКБ.

«Мы приносим свои соболезнования семье погибшего. Действительно, днём 14 марта рабочий субподрядной организации, которая выиграла конкурс, погиб во время строительно-монтажных работ», – рассказал представитель конструкторского бюро.

Уточняется, что работы проводила компания «Техносервис». В здании на Макаровской, 2, лит. В, ранее располагался Кронштадтский морской завод, в дальнейшем в него переедет производство «Рубина».

Напомним, 14 марта около 11 утра 30-летнего рабочего из Узбекистана во время демонтажа завалило обломками стены. В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти нашему корреспонденту рассказали, что мужчину извлекли из-под завалов еще живым, ему пытались вызвать скорую помощь, но мобильный сигнал обрывался.

ЦКБ МТ «Рубин» – крупнейшее в России многопрофильное конструкторское бюро морской техники. Здесь разрабатываются подводные лодки типов 877, 877Э, 877ЭКМ, «Амур 1650» и «Амур 950». «Рубин» является головной организацией АО «Объединенная судостроительная корпорация» по проектированию технических средств освоения нефтегазовых месторождений на континентальном шельфе.