Запрет на полеты разбившейся в Эфиопии модели Boeing может продлиться недели. Столько времени потребуется для расшифровки черных ящиков

Французскому Бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации (BEA), куда на расшифровку были отправлены бортовые самописцы рухнувшего над Аддис-Абебой 10 марта Boeing 737 MAX, необходимо «несколько недель, если не больше», чтобы выяснить причины трагедии.

Технический анализ черных ящиков лайнера эфиопских авиалиний начнется уже в пятницу, 15 марта. Первые выводы можно будет сделать через несколько дней. Об этом 15 марта сообщает агентство Reuters.

На этом фоне во всем мире, включая Россию, США и Евросоюз, запретили полеты Boeing 737 MAX до выяснения причин трагедии в Эфиопии. Американский авиапроизводитель принял решение отказаться от поставок среднемагистральных самолетов четвертого поколения.