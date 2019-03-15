Елизавета Туктамышева планирует побороться за олимпийскую медаль в 2022 году

Фигуристка Елизавета Туктамышева в беседе с «Фонтанкой» рассказала, что будет готовиться к зимней Олимпиаде 2022 года в Китае.

«У меня есть планы на Олимпиаду. Я сейчас чувствую в себе силы и готова побороться за этот титул и дожить до Олимпийских игр», – сказала Туктамышева.

В настоящее время фигуристка продолжает тренировки и готовится к командному чемпионату мира по фигурному катанию, который пройдет в Японии в апреле.

Напомним, Елизавета Туктамышева в 2015 году стала чемпионкой мира и Европы. Cезон-2018/19 стал для нее самым успешным с тех пор: две победы на этапе Кубка мира и попадание в финал Кубка мира. Благодаря новому номеру под песню «Toxic» получила негласное звание самой сексуальной фигуристки России.

Интервью с Елизаветой Туктамышевой читайте на «Фонтанке» в ближайшее время.