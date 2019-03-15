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Строительство
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15.03.2019 11:37
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Setl Group возвел монолитный каркас ЖК «Философия на Московской»

Setl Group возвел монолитный каркас ЖК «Философия на Московской»

Setl City

Холдинг Setl Group завершил возведение монолитного каркаса жилого комплекса высокого комфорт-класса «Философия на Московской», который строится неподалеку от площади Победы. На уровень последнего, 12-го этажа, вышли все три дома в составе проекта.

В настоящее время в корпусах выполняются работы по устройству каменной кладки стен, установке окон и дверей, продолжается монтаж инженерных систем и сетей водоснабжения. Плановый срок ввода ЖК в эксплуатацию – 2 квартал 2020 года.

«Философия на Московской» строится в престижном Московском районе, неподалеку от площади Победы. Архитектура жилого комплекса – сочетание современных решений и элементов стиля «лофт». Вентилируемые фасады зданий будут оформлены благородной серой керамогранитной плиткой, панелями и красным керамическим лицевым кирпичом в сочетании с тонированным остеклением. В рамках проекта появится подземная и наземная автостоянка, рассчитанные в общей сложности на 632 автомобиля. Также в жилом комплексе спроектирован встроенный детский сад, в который смогут ходить 110 малышей.

Setl City
Setl City

Во дворах, закрытых от машин, будут оборудованы яркие игровые площадки, спортивные зоны и места для отдыха. В жилом комплексе предусмотрены коммерческие помещения – в них впоследствии откроются кафе и магазины шаговой доступности.

Отметим, что проект «Философия на Московской», который Setl Group вывел на рынок в конце 2017 года, уже успели оценить не только покупатели, но и жюри одного из престижных конкурсов в сфере недвижимости «КАИССА-2018». Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Философия на Московской» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/filosofiya/declarations

 

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