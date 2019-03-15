Setl Group возвел монолитный каркас ЖК «Философия на Московской»

Setl City

Холдинг Setl Group завершил возведение монолитного каркаса жилого комплекса высокого комфорт-класса «Философия на Московской», который строится неподалеку от площади Победы. На уровень последнего, 12-го этажа, вышли все три дома в составе проекта.

В настоящее время в корпусах выполняются работы по устройству каменной кладки стен, установке окон и дверей, продолжается монтаж инженерных систем и сетей водоснабжения. Плановый срок ввода ЖК в эксплуатацию – 2 квартал 2020 года.

«Философия на Московской» строится в престижном Московском районе, неподалеку от площади Победы. Архитектура жилого комплекса – сочетание современных решений и элементов стиля «лофт». Вентилируемые фасады зданий будут оформлены благородной серой керамогранитной плиткой, панелями и красным керамическим лицевым кирпичом в сочетании с тонированным остеклением. В рамках проекта появится подземная и наземная автостоянка, рассчитанные в общей сложности на 632 автомобиля. Также в жилом комплексе спроектирован встроенный детский сад, в который смогут ходить 110 малышей.

Setl City

Во дворах, закрытых от машин, будут оборудованы яркие игровые площадки, спортивные зоны и места для отдыха. В жилом комплексе предусмотрены коммерческие помещения – в них впоследствии откроются кафе и магазины шаговой доступности.

Отметим, что проект «Философия на Московской», который Setl Group вывел на рынок в конце 2017 года, уже успели оценить не только покупатели, но и жюри одного из престижных конкурсов в сфере недвижимости «КАИССА-2018». Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Философия на Московской» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/filosofiya/declarations