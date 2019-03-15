Патриарх Кирилл попросил вернуть церкви комплекс Спасо-Андроникова монастыря. Сейчас там музей имени Рублева
Передать Русской православной церкви московский Спасо-Андроников монастырь и прилегающие к нему здания, в том числе Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, попросил патриах Московский и всея Руси Кирилл. Глава РПЦ направил письмо в Росимущество в конце января.
Об этом 15 марта сообщает РБК. В федеральном ведомстве подтвердили получение письма предстоятеля Русской церкви. С обращением уже начали работать: Росимущество запросило позицию Минкульта и Музея имени Рублева. Также чиновники проверят через архивы, соответствуют ли объекты монастыря критериям передачи.
Журналистам директор Музея Рублева Михаил Миндлин заявил, что против передачи всего комплекса монастыря РПЦ.
«Это невозможно, потому что тогда музей надо будет выкинуть на улицу», — сказал он, отметив, что музей готов к сотрудничеству с церковью.
Министерство культуры пока воздерживается от комментария.
Московский музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева работает более полувека. В его фондах — подлинники Рублева и Дионисия, а также многие средневековые шедевры. Например, икона «Спас Вседержитель» первой половины XIII века.
Справка:
Русская православная церковь просит по закону о реституции передать постройки на Андроньевской площади, 10 и 11. Объект культурного наследия федерального значения «Ансамбль Андроникова монастыря» включает в себя сохранившиеся части стен и башен XVII—XVIII веков, здание бывшего духовного училища 1810–1814 годов, настоятельные палаты 1670 года, Спасский собор начала XV века, братский корпус XVII века, одностопную трапезную палату 1504–1506 годов, церковь Михаила Архангела 1691 года и усыпальницу бояр Лопухиных. Музей древнерусской культуры и искусства им. Андрея Рублева находится в бывшей трапезной.
Ранее РПЦ заявила права на Исаакиевский собор в Петербурге, где сейчас расположен музей. В начале 2017 года на тот момент губернатор города Георгий Полтавченко объявил, что вопрос о передаче Исаакиевского собора решен. Это вызвало волну митингов и акций протеста в городе. Несогласные с тем, что музей отдадут священнослужителям, устроили митинг на Марсовом поле, который собрал более 3 тысяч человек. Противники передачи собора брали его в живое кольцо, в январе 2017 года между колоннами собора повесили баннер «НЕ РПЦ». Вопрос о передаче музея церкви затих после того, как Полтавченко сообщил, что соответствующая заявка от РПЦ в Смольный не поступала. Также, как писали СМИ, тему решили не будоражить в канун президентских выборов, чтобы не обострять конфликт в городе. В конце 2018 года распоряжение о подготовке к передаче собора утратило свою силу.