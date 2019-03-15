Патриарх Кирилл попросил вернуть церкви комплекс Спасо-Андроникова монастыря. Сейчас там музей имени Рублева

Передать Русской православной церкви московский Спасо-Андроников монастырь и прилегающие к нему здания, в том числе Музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева, попросил патриах Московский и всея Руси Кирилл. Глава РПЦ направил письмо в Росимущество в конце января.

Об этом 15 марта сообщает РБК. В федеральном ведомстве подтвердили получение письма предстоятеля Русской церкви. С обращением уже начали работать: Росимущество запросило позицию Минкульта и Музея имени Рублева. Также чиновники проверят через архивы, соответствуют ли объекты монастыря критериям передачи.

Журналистам директор Музея Рублева Михаил Миндлин заявил, что против передачи всего комплекса монастыря РПЦ.

«Это невозможно, потому что тогда музей надо будет выкинуть на улицу», — сказал он, отметив, что музей готов к сотрудничеству с церковью.

Министерство культуры пока воздерживается от комментария.

Московский музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева работает более полувека. В его фондах — подлинники Рублева и Дионисия, а также многие средневековые шедевры. Например, икона «Спас Вседержитель» первой половины XIII века.