Число жертв теракта в Новой Зеландии выросло до 49

Число жертв теракта в Новой Зеландии выросло, сообщают 15 марта местные СМИ.

«Сорок девять человек были убиты. Сорок восемь получили ранения после того, как боевики устроили атаку на две мечети Крайстчерча», – сообщает 15 марта издание The New Zealand Herald.

Комиссар местной полиции Майк Буш подтвердил, что 49-я жертва нападения скончалась в больнице. Ранее говорилось о 40 убитых.

По его словам, правоохранительные органы изъяли оружие после теракта. В совершении атаки подозревают четырех человек, ни один из которых ранее не попадал в поле зрение правоохранительных органов.

В городской больнице рассказали, что 48 раненых остаются под наблюдением врачей.

Напомним, что стрельба произошла в двух центральных мечетях города Крайстчерч — Аль-Нур и Линвуд Масджид. Звуки выстрелов, по словам очевидцев, слышались на протяжении 10–15 минут. Известно, что в одной из мечетей в момент происшествия находилось около 300 человек. Россиян среди них нет. Полиция сообщила, что задержала четырех подозреваемых — трех мужчин и женщину. По данным издания New Zealand Herald, огонь открыл 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант. О личностях остальных подозреваемых пока не сообщается.