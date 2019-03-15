Центробанк предупредил о рекордном росте цен в марте-апреле

Рекордный рост за год цен на потребительские товары ожидается в марте-апреле, предупреждает Центробанк, опубликовавший вечером 14 марта отчет о динамике годовой инфляции.

Показатель инфляции по итогам февраля уже вырос до 5,2%, по сравнению с январскими 5%, говорится в отчете. Рост произошел из-за «временного ускорения удорожания плодоовощной продукции», а также сказалось ослабление рубля, говорится в отчете.

Весной на рост цен продолжит влиять повышение ставки налога на добавочную стоимость с 18% до 20%, однако, подчеркивает Банк России, «перенос повышения ставки НДС в значительной мере уже реализован». То есть в марте-апреле россиян ждут лишь «отложенные эффекты» этого явления.

С мая рост цен будет идти медленнее, в начале 2020 года инфляция составит уже 4%, предсказывают специалисты Центробанка.