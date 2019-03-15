Кинолог заявила о похищении школьницы на Северном. «Заложнице» поездка в багажнике пришлась по душе

Сотрудница петербургского кинологического центра ориентировала полицию на поиск неизвестных в чёрном, на её глазах затолкавших в машину перепуганную школьницу. Из плена багажника жертву вызволили друзья — они же, впрочем, туда её и поместили.

Как стало известно «Фонтанке» 15 марта, накануне около семи вечера в службу «112» поступило сообщение о похищении человека. Жительница Северного проспекта, 91, пересказала дежурным, что несколько минут назад наблюдала из окна своей квартиры, как двое за ноги и за руки схватили кричащую девушку и посадили ее в багажник. Предполагаемые похитители, по её словам, были молоды, одеты в чёрное, а автомобиль выделялся жёлтым цветом.

Приметную машину нашли быстро — далеко от указанного дома она не уехала. Багажник был пуст, а жертвой оказалась 15-летняя школьница, нервы которой пощекотали друзья. Девушка юмор оценила и заверила полицейских, что шутка до правдоподобности хороша.