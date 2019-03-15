«Потрясает своей жестокостью и цинизмом». Путин выразил соболезнования премьеру Новой Зеландии после теракта

Президент России осудил нападение на мечети в новозеландском городе Крайстчерч, в результате которого погибли более 40 человек.

«Нападение на мирных граждан, собравшихся на молитву, потрясает своей жестокостью и цинизмом. Рассчитываю, что все причастные к этому преступлению понесут заслуженное наказание», – говорится 15 марта в телеграмме, которую Владимир Путин отправил Джасинде Ардерн.

Президент РФ подчеркнул, что наша страна разделяет скорбь тех, кто потерял родных и близких в атаке на мечети.

Напомним, что стрельба произошла в двух центральных мечетях города Крайстчерч — Аль-Нур и Линвуд Масджид. Звуки выстрелов, по словам очевидцев, слышались на протяжении 10–15 минут. Известно, что в одной из мечетей в момент происшествия находилось около 300 человек. Россиян среди них нет. В результате атаки погибли сорок человек, сообщается по меньшей мере о 20 раненых. Полиция сообщила, что задержала четырех подозреваемых — трех мужчин и женщину. По данным издания New Zealand Herald, огонь открыл 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант. О личностях остальных подозреваемых пока не сообщается.