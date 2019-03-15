Любитель полихачить накопил 56 штрафов ГИБДД, но визит пристава заставил его погасить долги

Перспектива очной встречи с судебными приставами побудила петербуржца немедленно погасить долг по штрафам ГИБДД. Мужчина скопил более сотни штрафов за превышение скорости.

Как сообщает 15 марта пресс-служба УФССП по Петербургу, 38-летний лихач систематически игнорировал скоростной режим и попадался на камеры. В итоге он накопил 56 штрафов ГИБДД на сумму в 40 тысяч рублей. Большая часть была вынесена за превышение скорости более чем на 20 км/ч, еще часть – на 40 км/ч.

Исполнительные документы о взыскании штрафов ГИБДД поступили в Полюстровский отдел Красногвардейского района петербургского УФССП. Погашать долг автомобилист не спешил, и пристав решил навестить злостного нарушителя. Однако по указанному адресу мужчина не проживал. Пристав оставил его соседям требование о явке на прием, и уже на следующий день петербуржец явился в отдел с квитанцией о полной оплате задолженности.