ЕС ввел санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе
ЕС объявил о добавлении в санкционные списки, связанные с ситуацией вокруг Украины, восьми россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.
В списки, в частности, включен командующий войсками РФ Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников и начальник Пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя Сергей Станкевич.
Также под санкции попали командир малого противолодочного корабля ВМС России «Суздалец» Сергей Щербаков, начальник службы пункта управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю Сергей Ромашкин, начальник службы в городе Керчи пункта управления ФСБ по Республике Крым Алексей Шатохин, заместитель начальника управления – начальник отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ по Крыму Андрей Шеин, командир корабля «Дон» Госпогранслужбы ФСБ РФ Алексей Саляев и командир корабля «Изумруд» Андрей Шипицын.
Справка:
25 ноября 2018 года корабли украинских ВМС «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» были задержаны кораблями погрануправления ФСБ при попытке приблизиться к Керченскому проливу. Российские корабли применяли оружие. Украинские моряки содержатся в СИЗО Лефортово. 3 декабря им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса РФ («Незаконное пересечение границы Российской Федерации»). Им грозит до 6 лет лишения свободы.