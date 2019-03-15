ЕС ввел санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе

ЕС объявил о добавлении в санкционные списки, связанные с ситуацией вокруг Украины, восьми россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

В списки, в частности, включен командующий войсками РФ Южного военного округа генерал-полковник Александр Дворников и начальник Пограничного управления ФСБ Крыма и Севастополя Сергей Станкевич.

Также под санкции попали командир малого противолодочного корабля ВМС России «Суздалец» Сергей Щербаков, начальник службы пункта управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю Сергей Ромашкин, начальник службы в городе Керчи пункта управления ФСБ по Республике Крым Алексей Шатохин, заместитель начальника управления – начальник отдела береговой охраны пограничного управления ФСБ РФ по Крыму Андрей Шеин, командир корабля «Дон» Госпогранслужбы ФСБ РФ Алексей Саляев и командир корабля «Изумруд» Андрей Шипицын.