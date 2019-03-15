Австралия подтвердила задержание своего гражданина после нападения на мечети в Новой Зеландии

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что гражданин страны был схвачен новозеландской полицией после «жестокой, смертоносной террористической атаки».

«Мы возмущены. Мы полностью осуждаем нападение, совершенное сегодня жестоким экстремистом и правым террористом, который унес жизни, украл жизни в результате своего жестокого, смертоносного нападения, которое лишило жизней столь многих жителей Новой Зеландии», – цитирует 15 марта заявление Моррисона издание The Sydney Morning Herald.

По его словам, нападавший представился как Брентон Террант. По предварительным данным, он родился в Австралии. Премьер-министр Моррисон подчеркнул, что человек с таким именем никогда не попадал в после зрения правоохранительных органов Австралии.

Сообщается также, что после себя Террант оставил манифест, который у него на родине назвали «манифестом ненависти». О его содержании не сообщается.

«Его мышление ненависти только что принесло смерти и страдания мирному народу, который просто исповедовал свою веру в пятницу. Это отвратительно», – резюмировал глава австралийского кабинета министров.

Стрельба произошла в двух центральных мечетях города Крайстчерч — Аль-Нур и Линвуд Масджид. Звуки выстрелов, по словам очевидцев, слышались на протяжении 10–15 минут. Известно, что в одной из мечетей в момент происшествия находилось около 300 человек. В результате атаки погибли сорок человек, сообщается по меньшей мере о 20 раненых. Россиян среди них нет. Полиция сообщила, что задержала четырех подозреваемых — трех мужчин и женщину. По данным издания New Zealand Herald, огонь открыл 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант. О личностях остальных подозреваемых пока не сообщается