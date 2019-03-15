В Петербурге угонщики поживились «Кадиллаком» за 5 млн рублей. Владелец подложил им розовую свинью

Директор петербургской строительной фирмы лишился дорогой иномарки вечером 14 марта. Ласточка исчезла с парковки гипермаркета товаров для дома.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, кража произошла у «Максидома» на Богатырском проспекте. Угонщики действовали слаженно, чёрный «Кадиллак Эскалейд» 2015 года выпуска за 5,3 млн рублей исчез в течение получаса. Штатную сигнализацию злоумышленникам легко удалось отключить.

Из особых примет владелец смог назвать серые хромированные диски, наклейку в виде буквы «Р» на крышке багажника и розовую свинью на подлокотнике между передними сиденьями. По данным «Фонтанки», хозяин люксовой машины работает директором в петербургской строительной компании «Северо-Запад».