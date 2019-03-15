На Колыме посадили опекуншу, едва не заморившую ребенка ради получения пособий по инвалидности

На шесть лет посадили жительницу Магаданской области, морившую голодом взятого под опеку ребенка. Она намеренно довела мальчика до инвалидности, чтобы получать пособия и выплаты.

О вынесении приговора 15 марта сообщает Следственный комитет РФ. Циничный и жестокий план родился в голове у жительницы Колымы в 2008 году. Для его реализации женщина взяла в свою семью маленького ребенка, оформив опеку. Опекунских выплат ей показалось мало, и россиянка перевела мальчика на жесткую диету из скудного количества еды и медикаментов.

«Обвиняемая искусственно сформировала у него клиническую картину и симптоматику заболевания желудочно-кишечного тракта. Введя тем самым в заблуждение медицинский персонал лечебных учреждений, она добилась, чтобы ребенку была установлена инвалидность на один год, влекущая выплаты пособий, компенсаций и иных социальных выплат», – отметили в СК.

Продолжалось это почти семь лет. Сначала опекунша искусственно поддерживала тяжелое состояние подопечного и симптомы якобы имеющихся у него болезней. А потом у несовершеннолетнего и на самом деле развилось заболевание, связанное с крайним истощением.

«Истощение потерпевшего было настолько сильным, что в свои одиннадцать лет он весил как 4-летний», – добавили в пресс-службе.

Конец издевательствам положил бдительный руководитель поликлиники, куда попал ребенок. Врач с многолетним стажем сразу определила, что ребенка просто не кормят. Мальчик подтвердил это, оставшись с медиками наедине.

После возбуждения уголовного дела ребенка устроили в другую семью. Его опекунша, по версии следствия, за эти годы похитила из бюджета в общей сложности более 4 млн рублей.