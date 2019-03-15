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Строительство
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15.03.2019 10:37
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«Петербургская Недвижимость» открыла два новых представительства в Московском районе

«Петербургская Недвижимость» открыла два новых представительства в Московском районе

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Новые представительства компании «Петербургская Недвижимость» открылись на территории двух строящихся объектов Setl City – «Статус у парка Победы» на Кузнецовской улице и «Зеленый квартал» на Пулковском шоссе.

Посетители могут оценить локацию и получить информацию о проекте, выбрать квартиру, а также посетить шоу-румы с новой отделкой «Итальянские коллекции».

Представительство в жилом комплексе высокого комфорт-класса «Статус» находится напротив ТРК «Питер Радуга» по адресу Витебский пр., 15. На первом этаже находится комфортный офис продаж, на втором – шоу-рум двухкомнатной квартиры евроформата с чистовой отделкой «Итальянские коллекции». Консультационный пункт работает с 10:00 до 20:00 ежедневно.

В комфортном представительстве на территории ЖК «Зеленый квартал» можно получить консультацию менеджера, посмотреть планировки квартир и забронировать понравившийся вариант. Представлены шоу-румы двухкомнатной квартиры европланировки и студии. В обеих квартирах представлена отделка по новому стандарту «Итальянские коллекции» в цветах «Ваниль» и «Шоколад». Здесь также можно посмотреть, какая мебель и техника входит в совместное предложение «Петербургской Недвижимости» и «Первой мебельной фабрики». В шоу-руме представлен набор «Оптима», стоимостью от 150 тысяч рублей. Представительство в ЖК «Зеленый квартал» также работает ежедневно с 10:00 до 20:00. Для клиентов по будним дням до него курсирует бесплатный автобус от Московского пр., 212 он отправляется в 9:30, 11:30, 14:30 и 16:30.

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Сейчас для покупателей квартир работает девять офисов «Петербургской Недвижимости», 22 представительства на объектах Setl City, а также четыре консультационных пункта в крупнейших торговых центрах города.

ЖК «Статус у парка Победы» – жилой комплекс высокого комфорт-класса от Setl City, расположенный в исторической и наиболее престижной части Московского района, в шаговой доступности от метро «Парк Победы». В составе проекта будет построено 8 корпусов по 12 этажей, в каждом из которых всего 2 парадные, свой детский сад на 185 мест с классами начальной школы на 100 учеников, подземный паркинг и стадион.

ЖК «Зеленый квартал» – малоэтажный жилой квартал на Пулковском шоссе, всего в 20 минутах езды от метро «Московская». Здесь будут построены дома высотой всего по 4 этажа с мансардами. Для квартала создан уникальный ландшафтный дизайн: будет высажено сиреневый, вишневый, яблоневый сады, кленовые аллеи и еловый сквер. Запланировано строительство двух детских садов и двух школ, одна из которых с уклоном в точные науки.

Справка о компании Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Статус у Парка Победы» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/status-u-parka-pobedy

ЖК «Зеленый квартал» – застройщик ООО «АРТ«Созидание», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/green-kvartal/declarations

 

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фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
15.03.2019 10:37

«Петербургская Недвижимость» открыла два новых представительства в Московском районе

Новые представительства компании «Петербургская Недвижимость» открылись на территории двух строящихся объектов Setl City – «Статус у парка Победы» на Кузнецовской улице и «Зеленый квартал» на Пулковском шоссе.
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
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