«Петербургская Недвижимость» выводит в продажу новую очередь ЖК «Триумф Парк»

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

В понедельник, 18 марта, компания «Петербургская Недвижимость» открывает продажи квартир в новой очереди жилого эко-комплекса «Триумф Парк» в Московском районе Санкт-Петербурга. Компания выступает эксклюзивным брокером проекта.

Жилой комплекс «Триумф Парк» возводится на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта. Шестая очередь представляет собой 12 секций высотой от 9 до 12 этажей, в которых запланировано 963 квартиры. В доме предусмотрен подземный паркинг на 450 машино-мест и просторные кладовые от 3 до 12 кв. м в парадных.

В новой очереди представлены квартиры удобных планировок от студий площадью до 30 кв. м до пятикомнатных евроформата метражом до 128 кв. м. На выбор и видовые характеристики: на город или благоустроенный тихий двор. Приобрести квартиру можно с готовой отделкой в одном из трех цветовых решений, так и в предчистовом варианте.

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Стоимость квадратного метра на старте продаж начинается от 97 тысяч рублей. Также на квартиры действует рассрочка от застройщика, будет доступна ипотека от ведущих банков.

Сегодня «Триумф Парк» – один из самых привлекательных проектов комфорт-класса в Санкт-Петербурге. Четыре очереди уже заселены, работает детский сад на 140 мест, в марте ожидается открытие еще одного – на 300 мест с бассейном. В квартале создана своя комфортная инфраструктура от магазинов шаговой доступности и медцентра с приемом по ОМС до школы иностранных языков. «Триумф Парк» возводится по «зеленым» стандартам строительства и отмечен экологическими сертификатами. Дома оснащены сберегающими технологиями, в каждой квартире будут установлены энергоэффективные окна увеличенного размера, также запланированы индивидуальный тепловой пункт, IP-домофония, видеонаблюдение и контроль доступа.

«Триумф Парк» от компании Mirland Development – хорошо известный на рынке проект в Московском районе, в 15 минутах ходьбы от метро «Звездная». Это жилой эко-комплекс, который возводится по стандартам зеленого строительства BREEAM и Green zoom и создан для активной и благополучной жизни в стиле «эко». Первые очереди проекта уже сданы и заселены. «Петербургская Недвижимость» – эксклюзивный брокер проекта.

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Триумф Парк» – застройщик ООО "Петра-8", проектная декларация на сайте http://www.triumph-park.ru/about/docs/