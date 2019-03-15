Строительство
«Петербургская Недвижимость» выводит в продажу новую очередь ЖК «Триумф Парк»
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
В понедельник, 18 марта, компания «Петербургская Недвижимость» открывает продажи квартир в новой очереди жилого эко-комплекса «Триумф Парк» в Московском районе Санкт-Петербурга. Компания выступает эксклюзивным брокером проекта.
Жилой комплекс «Триумф Парк» возводится на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта. Шестая очередь представляет собой 12 секций высотой от 9 до 12 этажей, в которых запланировано 963 квартиры. В доме предусмотрен подземный паркинг на 450 машино-мест и просторные кладовые от 3 до 12 кв. м в парадных.
В новой очереди представлены квартиры удобных планировок от студий площадью до 30 кв. м до пятикомнатных евроформата метражом до 128 кв. м. На выбор и видовые характеристики: на город или благоустроенный тихий двор. Приобрести квартиру можно с готовой отделкой в одном из трех цветовых решений, так и в предчистовом варианте.
Стоимость квадратного метра на старте продаж начинается от 97 тысяч рублей. Также на квартиры действует рассрочка от застройщика, будет доступна ипотека от ведущих банков.
Сегодня «Триумф Парк» – один из самых привлекательных проектов комфорт-класса в Санкт-Петербурге. Четыре очереди уже заселены, работает детский сад на 140 мест, в марте ожидается открытие еще одного – на 300 мест с бассейном. В квартале создана своя комфортная инфраструктура от магазинов шаговой доступности и медцентра с приемом по ОМС до школы иностранных языков. «Триумф Парк» возводится по «зеленым» стандартам строительства и отмечен экологическими сертификатами. Дома оснащены сберегающими технологиями, в каждой квартире будут установлены энергоэффективные окна увеличенного размера, также запланированы индивидуальный тепловой пункт, IP-домофония, видеонаблюдение и контроль доступа.
«Триумф Парк» от компании Mirland Development – хорошо известный на рынке проект в Московском районе, в 15 минутах ходьбы от метро «Звездная». Это жилой эко-комплекс, который возводится по стандартам зеленого строительства BREEAM и Green zoom и создан для активной и благополучной жизни в стиле «эко». Первые очереди проекта уже сданы и заселены. «Петербургская Недвижимость» – эксклюзивный брокер проекта.
Справка о компании «Петербургская Недвижимость»
ЖК «Триумф Парк» – застройщик ООО "Петра-8", проектная декларация на сайте http://www.triumph-park.ru/about/docs/