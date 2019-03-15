Выходные в Финляндии 16-17 марта: лошади, рок и странное в «Киасме»

Тематические выставки ждут в Хельсинки фанатов спорта, рыбалки и лошадей, а в Лахти расскажут секреты строительства дачи и сауны. В финской столице будут петь рокеры The Rasmus, а в музее «Киасма» покажут, что автопортрет с сиденьем для унитаза может считаться искусством.

В выходные в Финляндии воздух прогреется до двух-трёх градусов выше нуля, практически во всех регионах страны пройдет снег с дождем. Ясная погода будет лишь на севере, где еще сохранятся морозы до минус двух градусов Цельсия.

В Выставочном центре Хельсинки в этот уик-энд пройдет масштабная выставка GoExpo, посвященная активному отдыху. Разделы по душе найдут любители фитнеса, велоспорта, гольфа и рыбалки. Также в рамках GoExpo состоится выставка лошадей Helsinki Horse Fair. Единый входной билет стоит 19 евро.

Финская рок-группа The Rasmus выступит в субботу в столичном клубе Circus. Билеты на концерт, посвященный альбому Dark Matters, стоят от 31 евро.

В Кафедральном соборе Хельсинки 16 марта состоится концерт хора Cantores Minores. Финский хор мальчиков Собора Святого Николая исполнит церковные гимны, также в программе концерта прозвучит органная музыка. Начало в 15:00, вход свободный.

В Культурном центре Korjamo в выходные устроят выставку-продажу изделий ассоциации дизайнеров Ornamo. Там будут представлены работы 140 художников, выполненные за последние три года. Посетители смогут увидеть предметы интерьера, скульптуры, ювелирные изделия, керамику, стекло и текстиль.

В Музее дизайна в эти выходные еще можно успеть на выставку, посвященную австрийскому архитектору и дизайнеру Йозефу Франку. Франк родился в Бадене в 1885, а в 1933 переехал в Швецию, где работал в дизайнерской компании Svenskt Tenn. Крупнейшая экспозиция работ Франка, включающая экспонаты из австрийских коллекций и архивные материалы Svenskt Tenn, будет открыта до 17 марта.

В музее современного искусства Kiasma открылась новая выставка Ииу Сусирая Dry Joy («Суховатая радость»). Она делает себя объектом исследования и размышления о самопринятии в бытовых ситуациях, которые доводятся до абсурда. На экспозиции представлены полные юмора фото- и видеоработы финской художницы за последние десять лет.

О других выставках 2019 года в Хельсинки читайте в нашем гиде.

В Тампере в эти выходные завершает работу выставка «Birckala 1017 – жизнь в древней Финляндии». Экспозиция в музейном центре Ваприикки рассказывает о жизни финской деревни 1000 лет тому назад. Экспонаты были получены в ходе раскопок 2012–2017 годов на территории региона Пирккала.

Лахти с 15 по 17 марта примет выставку строительства и ремонта Raksa. Главными темами в этом году станут энергоэффективность, дача и сауна, а также самобытный дом. Билеты стоят от 10 евро.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»