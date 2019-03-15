Вокзал в Новой Зеландии эвакуировали из-за подозрительных сумок. Полиция устроила «контролируемый взрыв»

Полиция новозеландского города Окленд эвакуировала железнодорожный вокзал после сообщения о двух подозрительных сумках, оставленных внутри.

Полицейские произвели два «контролируемых взрыва» при помощи специального робота для обезвреживания взрывных устройств. Об этом 15 марта сообщает издание The New Zealand Herald.

Сейчас вокзал оцеплен. На месте работают экстренные службы. В железнодорожной компании Новой Зеландии заявили, что произошедшее не повлияло на движение поездов.

Сообщение о подозрительных сумках поступило на фоне нападения на мечети в городе Крайстчерч, в результате которого погибло 40 человек. Россиян среди них нет.