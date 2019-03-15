Посольство РФ в Новой Зеландии: Россиян среди жертв нападения на мечети нет

Российские дипломаты следят за ситуацией в новозеландском городе Крайстчерч, где неизвестные устроили нападение на религиозные учреждения.

«Посольство Российской Федерации поддерживает контакт с местными властями по поводу случившегося. По предварительным данным, российских граждан среди жертв нападения нет», – рассказали «Фонтанке» 15 марта в российской дипмиссии в Веллингтоне.

Напомним, что стрельба произошла в двух центральных мечетях города Крайстчерч — Аль-Нур и Линвуд Масджид. Звуки выстрелов, по словам очевидцев, слышались на протяжении 10–15 минут. Известно, что в одной из мечетей в момент происшествия находилось около 300 человек. В результате атаки погибли сорок человек, сообщается по меньшей мере о 20 раненых. Полиция сообщила, что задержала четырех подозреваемых — трех мужчин и женщину. По данным издания New Zealand Herald, огонь открыл 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант. О личностях остальных подозреваемых пока не сообщается.