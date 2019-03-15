На «Скандинавии» грузовик столкнулся с бензовозом. Погиб человек

Грузовик с полуприцепом «Тонар» столкнулся с бензовозом на трассе «Скандинавия» утром 15 марта. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП произошло в пятницу в восьмом часу утра на 76-м километре трассы. «Тонар» выехал на встречую полосу и лоб в лоб столкнулся с МАЗом. Водитель бензовоза скончался на месте.

Движение в сторону Петербурга перекрыто с 70-го по 82-й километр, добавили в ГИБДД. Обстоятельства ДТП уточняются.