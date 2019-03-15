При атаке на мечети в Новой Зеландии погибли сорок человек

В результате атаки на мечети города Крайстчерч в Новой Зеландии погибли сорок человек, сообщается по меньшей мере о 20 раненых. Об этом 15 марта заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, передает Reuters.

Стрельба произошла в двух центральных мечетях города — Аль-Нур и Линвуд Масджид. Звуки выстрелов, по словам очевидцев, слышались на протяжении 10–15 минут. Известно, что в одной из мечетей в момент происшествия находилось около 300 человек.

Полиция сообщила, что задержала четырех подозреваемых — трех мужчин и женщину. По данным издания New Zealand Herald, огонь открыл 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант. О личностях остальных подозреваемых пока не сообщается.