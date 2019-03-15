В Колпино мужчина полдня удерживал ребенка и угрожал зарезать, если к нему не вернется жена

В Колпино мужчина похитил падчерицу, чтобы вернуть бывшую жену. В ход пошли угрозы убить ребёнка.

Как стало известно «Фонтанке», всё произошло утром 14 марта. 30-летний житель Гатчинского района области, ранее судимый за наркотики и избиение человека до смерти, похитил 13-летнюю дочь своей бывшей жены в Колпино. Взволнованная мать девочки тут же обратилась в полицию.

Выяснилось, что пара развелась полтора года назад. После расставания брошенный мужчина пытался вернуть экс-супругу, умолял вернуться, обещал, что впредь у них будет всё хорошо. Женщина поверила и приняла бывшего мужа обратно. Но вместе с ним вернулись угрозы, избиения, унижение. Кончилось это тем, что жительница Колпино, взяв с собой дочь, сбежала к матери. Ответом на этот демарш и стало похищение девочки — подростка увели из квартиры бабушки.

Домашний тиран забрал девочку около 8 утра и отвёл её в один из подъездов, где продержал несколько часов, угрожая ножом. Затем он доставил школьницу к другому дому, где продолжил угрозы. Он уверял бывшую жену, что убьёт падчерицу, если женщина к нему не вернется. Около двух часов дня шантажиста задержала полиция, девочку передали матери.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины. По статье о похищении ему грозит до 12 лет лишения свободы.