Лжесотрудницы почты «наменяли» 90-летней петербурженке денег: жительница Ульянки осталась без 2,5 млн

«Работницы почты» унесли из квартиры пожилой петербурженки 2,5 млн рублей. Хозяйка поверила в услужливость и добрые намерения женщин, не поленившихся дойти до нее ради обмена денег.

Как стало известно «Фонтанке», около часа дня 14 марта в полицию Кировского района города с заявлением обратилась 90-летняя местная жительница. Она сообщила, что только что стала жертвой мошенниц: назвавшиеся сотрудницами почты незнакомки унесли из ее квартиры на улице Стойкости 2,5 миллиона рублей. Всю имеющуюся у нее наличность владелица отдала сама: она поверила в легенду об обмене старых денег на новые.

Вспоминая приметы двух аферисток, потерпевшая смогла лишь вспомнить «неславянский» тип лица, 40-летний возраст, средний рост и серые куртки на обеих. Ориентировки на подозреваемых направлены в дежурные части нескольких районов города, а также в полицию на метрополитене.

Напомним, вчера наше издание сообщало о задержании представителя кочевых народов в Северной столице: он, по версии следствия, «снял порчу» с 91-летней жительницы Кронштадта. Да так, что та осталась без золотой цепочки, серег и кольца.