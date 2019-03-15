Полиция Новой Зеландии обезвредила несколько самодельных взрывных устройств

Полиция Новой Зеландии обезвредила несколько самодельных взрывных устройств, обнаруженных после стрельбы в двух мечетях в городе Крайстчерч. Об этом 15 марта сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление комиссара полиции страны Майка Буша.

«Было несколько сообщений о СВУ, заложенных в транспортные средства, которые мы смогли обезвредить», — заявил он.

Майк Буш также подтвердил, что в сявзи с нападением полиция задержала четырех человек — трех мужчин и одну женщину.

По данным газеты New Zealand Herald, в результате стрельбы погибли около 30 человек. Полиция более точное число жертв и пострадавших пока не называет. Издание также выяснило, что стрельбу устроил 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант.