New Zealand Herald раскрыла личность устроившего стрельбу в мечети

Массовую стрельбу в мечети в городе Крайстчерч в Новой Зеландии устроил 28-летний гражданин Австралии Брентон Таррант, пишет 15 марта New Zealand Herald.

Таррант транслировал нападение в прямом эфире на Facebook, сообщает издание. На кадрах, как сообщает издание, видно, как мужчина подъехал к мечети Аль-Нур на автомобиле, зашел в здание и начал стрельбу. Затем он вышел на улицу и начал стрелять по проезжающим мимо автомобилям, после снова вернулся в мечеть и продолжил стрельбу. После снова вышел на улицу, выстрелил в прохожую и уехал.

Брентон Таррант задержан. По данным издания, полиция в связи с нападением задержала четырех человек, личности остальных не называются.

О массовой стрельбе в двух мечетях в Крайстчерче стало известно в ночь на 15 марта. По неподтвержденным пока данным, жертвами нападений могли стать до 27 человек. Количество раненых уточняется.