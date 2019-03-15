Петербуржцы вылетели в Гоа. На очереди другая задержка самолёта AzurAir: туристы опаздывают на Пхукет

Петербуржцы всё-таки вылетели в Гоа из Пулково. Самолёт авиакомпании AzurAir покинул пределы воздушной гавани в 6.08 15 марта. Задержка составила более 12 часов.

Тем временем, другой борт этого же авиаперевозчика снова опаздывает. Вылет на Пхукет откладывается более чем на час. Изначально рейс должен был отправиться в 15.30, но электронное табло Пулково показывает новое время – 16.45.

Напомним, клиентам авиакомпании AzurAir пришлось накануне поволноваться. Петербуржцы, летевшие из Нячанга застряли в Екатеринбурге из-за метели и конца рабочего дня у пилота. Эта задержка спровоцировала другую – отдыхающие не смогли вовремя вылететь на Гоа.