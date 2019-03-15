В Новой Зеландии в двух мечетях открыли стрельбу. Сообщается о десятках убитых

В двух мечетях новозеландского города Крайстчерч произошла стрельба 15 марта. По предварительной информации, убиты около 30 человек, точные данные о погибших и пострадавших уточняются, сообщает издание New Zealand Herald.

По словам очевидцев, стрельбу в одной мечети открыл белый мужчина в шлеме, очках и армейской куртке. При этом он вел онлайн-трансляцию нападения. В здании в этот момент находились около трехсот человек.

Полиция в связи со стрельбой задержала четырех человек. По данным New Zealand Herald, один из задержанных – гражданин Австралии, который придерживается ультраправых взглядов.